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Contraloría detalla acciones tras auditorías que involucran a exministros Rojas Pardini y Tejada

La Contraloría General de la República informó este lunes que tomó medidas precautorias sobre bienes y fondos del exministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, tras evaluaciones preliminares. Además, dijo que resultados de una auditoría revelaron una posible lesión patrimonial por el uso inadecuado de fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), y éstas vinculan al exministro de Gobierno, Roger Tejada.