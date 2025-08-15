Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 15:17

¿Cuándo serán los próximos días libres en Panamá?

Para este año aún restan ocho días libres en Panamá. Conozca la lista de los próximos feriados que podrá disfrutar.

¿Cuándo serán los próximos días libres en Panamá?

¿Cuándo serán los próximos días libres en Panamá?

Archivo
Ana Canto
Por Ana Canto

Según el calendario de días libres en Panamá, el próximo descanso será el lunes 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.

Un día antes, el 2 de noviembre, se conmemora el Día de los Difuntos; sin embargo, las empresas privadas y algunas instituciones públicas deberán cumplir con sus jornadas laborales. Los estudiantes, por su parte, no tendrán que asistir a clases.

Días libres restantes en Panamá

Noviembre

  • 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
  • 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos
  • 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

  • 8 de diciembre: Día de las Madres
  • 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
  • 25 de diciembre: Navidad
En esta nota:
Seguir leyendo

Ministerio Público busca a mujer de 46 años desaparecida en Darién

Policía Nacional aprehende a conductor de plataforma digital por presunta violación

IPT de Capira reanudará clases el lunes tras trabajos de limpieza y mejoras

Recomendadas

Más Noticias