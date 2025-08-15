¿Cuándo serán los próximos días libres en Panamá?

Según el calendario de días libres en Panamá, el próximo descanso será el lunes 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.
Días libres restantes en Panamá
Noviembre
- 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
- 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos
- 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
Diciembre
- 8 de diciembre: Día de las Madres
- 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
- 25 de diciembre: Navidad