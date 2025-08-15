¿Cuándo serán los próximos días libres en Panamá?

Según el calendario de días libres en Panamá, el próximo descanso será el lunes 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.

Un día antes, el 2 de noviembre, se conmemora el Día de los Difuntos; sin embargo, las empresas privadas y algunas instituciones públicas deberán cumplir con sus jornadas laborales. Los estudiantes, por su parte, no tendrán que asistir a clases.