Cuarto Poder: 28 de agosto de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el Dr. Francisco Sousa Lennox para invitar a la audiencia a participar en la VIII Subasta Anual de Arte a beneficio de la Fundación Oír es Vivir, que inicia hoy. La adquisición de las obras disponibles permitirá a la fundación continuar apoyando a personas con pérdida auditiva.

También estuvo como invitado Leyson Guillén, especialista en Gestión Ambiental, quien explicó los procesos para la extracción de minerales como cobre y oro, y evaluó la situación de Minera Panamá.