CUCO se reúne con el presidente Cortizo, pero no firma acuerdo de finalización de paro en Colón

Miembro de CUCO no firma acuerdo con el Gobierno TReporta

Al término de la reunión, el Gobierno Nacional logró firmar un acuerdo de finalización de paro de labores con la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrep).

Sin embargo, el dirigente de CUCO, Edgardo Voitier, se negó a firmar el acuerdo; reconoció avances en temas como la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero, pero indicó que no están satisfechos con la respuesta del Gobierno Nacional en materia de empleo.

Además explicó que es facultad de la asamblea general de CUCO decidir si continúan o no con el paro.

“Por esa razón es que este servidor y la Coalición no se comprometió a firmar ningún acuerdo, primero porque no estamos autorizados, y segundo que aquí no se vino con esa condición, entonces tocará que la Asamblea de CUCO sesione y decidamos si continuamos o no con el paro... nosotros hicimos al Gobierno una propuesta que el propio Gobierno firmó junto a empresarios y la Universidad de Panamá, y no vemos un compromiso de parte del Gobierno en ese asunto", sostuvo el dirigente Edgardo Voitier.