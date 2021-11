Defensor del Pueblo pide control de la fuerza en Barro Blanco, comisión dará seguimiento a lanzamiento

Defensoría del Pueblo da seguimiento a lanzamiento en Barro Blanco

“Nos trasladamos cerro arriba a verificar a aquellas personas heridas, entre ellos hay tres personas que están en el hospital regional de David, hay otras personas que tienen impacto de las paintball que lanza la Policía Nacional, también hay tres heridos de parte de la Policía Nacional que fueron objeto de golpes y de otros objetos que describirá la Policía. Lo importante es un llamado a los padres de familia a no exponer a sus hijos a estas situaciones… y dos, es importante el control de la fuerza, no solo de la Policía Nacional… ya hemos conversado con el director de la Policía en cuánto al uso de la fuerza no letal”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Explicó que en el lugar también se pudo detectar artefactos explosivos cuya mala utilización podría afectar a las mismas personas que hagan uso de ellas.

Agregó que para la protesta que tendrá lugar este lunes, funcionarios de la Defensoría participarán como observadores.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo indicó este lunes en un comunicado que se creó una comisión especial liderada por la dirección de Protección de Derechos Humanos junto a la regional de Chiriquí, que se encargará de dar seguimiento y asistencia con las autoridades a las tres personas que resultaron heridas, así como a los niños, niñas y adolescentes durante el enfrentamiento en Barro Blanco, al igual que a las familias que han quedado a la intemperie.

“Además, a partir de este lunes la Defensoría participará junto a Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), de una inspección en el área para ver la situación de los niños, niñas y adolescentes, que aparentemente están sin hogar”, indicó la entidad.

Cabe mencionar que el pasado sábado, la Defensoría del Pueblo informó que abriría una investigación para determinar las posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el desalojo en Barro Blanco, y señaló que una vez concluida se rendirá un informe.