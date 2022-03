Denuncian desabastecimiento de medicamentos para pacientes con enfermedades reumáticas en la CSS

“Este problema no es de ahora, ya tiene más de dos meses, empezamos con un solo (medicamento) agotado y al día de hoy tenemos cinco medicamentos agotados… los pacientes están en crisis y que pasa cuando entras en crisis, no te puede levantar de la cama, estás con un dolor que no puedes soportarlo, no puedes hacer tus oficios o tu trabajo diario”, dijo Pinzón.

Frente a esta situación hace un llamado a las autoridades a implementar soluciones, entre las que planteó la posibilidad de enviar una carta de solicitud de adelanto a los proveedores para que adelanten mercancía que se necesita para resolver la situación mientras que los trámites burocráticos se arregla, sin embargo esto tampoco se está aplicando.