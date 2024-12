Desfile de Navidad 2024: Ruta del desfile y cierres de vías.

Le podría interesar: Desfile de Navidad 2024: Bandas de música nacionales e internacionales que participarán

rutadeldesfile-MUPA.jpg

Cierres de vías por el Desfile de Navidad 2024

Desde las 12:01 a.m. del 15 de diciembre hasta las 4:00 a.m. del 16 de diciembre, queda restringido el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta oficial del desfile. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) podrá remover los vehículos que no cumplan con esta medida.

Las infracciones a estas disposiciones acarrearán multas que oscilarán entre B/.300.00 y B/.1,000.00, además del decomiso de bienes involucrados.