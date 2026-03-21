Deuda pública de Panamá sube B/.300 millones en 2026

El Gobierno Nacional informó avances en su estrategia para optimizar la deuda pública, destacando que entre enero y febrero de 2026 el saldo registró un incremento aproximado de B/.300.4 millones.
Según el informe oficial, durante este período se concretaron operaciones financieras que permitieron generar ahorros cercanos a B/.200 millones en bonos globales, como parte de una gestión activa para mejorar el perfil de la deuda.
Desembolso multilateral impacta saldo
De forma complementaria, el país recibió un desembolso de B/.500 millones de un organismo multilateral, lo que incidió en el aumento neto del saldo de la deuda.
Estrategia para reducir el déficit
Las autoridades señalaron que estas acciones responden a una política económica enfocada en:
- Consolidación fiscal
- Reducción del déficit
- Generación de balances primarios positivos
Estos elementos son considerados clave para lograr una disminución sostenida de la deuda en el mediano y largo plazo.
Alto nivel de endeudamiento
El Gobierno reconoció que Panamá enfrenta un nivel de endeudamiento elevado, producto de compromisos acumulados en administraciones anteriores, así como obligaciones no previstas que aún deben ser atendidas.
Meta: estabilizar la deuda
En este contexto, se ejecuta un plan para reducir progresivamente el crecimiento de la deuda y estabilizarla hacia finales de la década.
Las autoridades aseguran que estas medidas buscan fortalecer la confianza de los mercados y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible.