Día internacional del Gato: cuidado y protección en Panamá

Hoy se celebra el Día Internacional del Gato, promoviendo su cuidado responsable. En Panamá, la Ley 70 protege contra maltrato y abandono.

Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha impulsada desde 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) con el objetivo de resaltar la relación especial entre los gatos y sus dueños, y promover su cuidado responsable.

Panamá se une a la celebración del Día Internacional del Gato

En Panamá, la Ley 70 de 2012 establece medidas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, abandono y crueldad hacia los animales domésticos, fomentando la tenencia responsable y el respeto por sus derechos.

La jornada es una oportunidad para recordar que la atención veterinaria, la alimentación adecuada y el cariño son esenciales para garantizar una vida sana y feliz a estos felinos que forman parte de miles de hogares panameños.

