Día internacional del Gato: cuidado y protección en Panamá

Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato , una fecha impulsada desde 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) con el objetivo de resaltar la relación especial entre los gatos y sus dueños, y promover su cuidado responsable.

Panamá se une a la celebración del Día Internacional del Gato

En Panamá, la Ley 70 de 2012 establece medidas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, abandono y crueldad hacia los animales domésticos, fomentando la tenencia responsable y el respeto por sus derechos.

La jornada es una oportunidad para recordar que la atención veterinaria, la alimentación adecuada y el cariño son esenciales para garantizar una vida sana y feliz a estos felinos que forman parte de miles de hogares panameños.