Diputado Jairo Salazar asume como jefe de bancada PRD

Nuevo jefe de bancada del PRD dice que pedirá apoyo para citar a directiva de la AMP

La bancada PRD eligió el pasado 16 de junio a Crispiano Adames como candidato a presidente de la Asamblea y a Kayra Harding como candidata a la primera vicepresidencia, resultando ambos favorecidos con la mayoría de los votos emitidos en el Pleno el pasado 1 de julio.

Ese mismo día, los diputados del PRD eligieron como jefe de bancada al diputado Jairo Salazar, a Javier Sucre como subjefe y a la diputada Petita Ayarza como secretaria.

Según expresó este lunes Jairo Salazar, la bancada PRD va a revisar "algunas cosas que se están haciendo, que creemos nosotros no se están haciendo bien, por ejemplo la extensión del contrato a Panama Ports... no estamos de acuerdo con la extensión de ese contrato, que se nos rinda un informe a los diputados de la nación de por qué se le dio una extensión de contrato a esta gente, cuando nosotros sabemos que ellos no han cumplido".

Salazar dijo que solicitarán que el Contralor General de la República y la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá sean citados al Pleno de la Asamblea Nacional.

De los 71 diputados que conforman el Pleno de la Asamblea Nacional, 35 corresponden a la bancada PRD.

