Diputados Osmán Gómez y Augusto Palacios en desacuerdo por la citación al canciller

Gómez criticó la resolución que aprobó la citación del canciller, argumentando que los temas diplomáticos, especialmente aquellos relacionados con los embajadores, son competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. “Hay que ser humilde, hay que aprender, hay que aceptar. Cuando tú no tienes la experiencia y no conoces, acéptalo, pero no vengas a dártela aquí, a taquillar y hacer lo que quieres, porque no es correcto”, afirmó con contundencia.