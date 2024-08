Doctor Iván Sierra se defiende ante condena en caso neonatos de la CSS

"Se me están aplicando leyes de la República y reglamentos que no son los que me corresponden a mí", afirmó Sierra, refiriéndose a las responsabilidades que se le atribuyeron durante el juicio. Según el médico, la Ley 1 de 2001 y los reglamentos de personal de la CSS establecen claramente las funciones, roles y competencias de cada actor en un hospital. "Sin tener yo una línea directa de jerarquía ante la farmacia, me asignan las funciones de regente de farmacias, como si yo fuera el profesional encargado de dispensar medicamentos", explicó.

Iván Sierra cuestiona bases legales de su condena

"La situación mía, que ha promovido como un resquemor entre los gremios médicos, es una situación donde se me están aplicando leyes de la República y reglamentos que no son los que me corresponden a mí", Iván Sierra, médico neonatólogo, condenado por el caso neonatos de la Caja… pic.twitter.com/qbr8RTNSQs — Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2024

Sierra también cuestionó la base legal de su condena, argumentando que no existe un hecho punible bien establecido en el caso. "Para que exista una condena, debe haber un hecho punible bien conformado. En este caso, a esta altura, no se sabe qué causó la muerte ni las discapacidades en los niños que fallecieron y en los que sobrevivieron", subrayó.

El neonatólogo destacó que tanto peritos nacionales como expertos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, quienes investigaron el caso, indicaron que los componentes presentes en la nutrición parenteral no explican las complicaciones que se presentaron. "Si no hay un hecho punible, ¿cómo va a haber una condena, si no se sabe exactamente qué pasó?", concluyó Sierra.

La situación ha generado controversia y preocupación en la comunidad médica, que sigue de cerca el desarrollo de este caso emblemático para el sistema de salud panameño.