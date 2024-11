Live Blog Post

Pagos que el Consejo de Gabinete ha ido autorizando en estos últimos meses

"Nos han llegado quejas de por qué se ha estado gastando tanta plata, y el monto es de $156,496,504. Esos millones corresponden a contratos vigentes desde hace tiempo que no les habían pagado y a mí no me gusta estar defraudando a ningún empresario que licite y contrate con el Estado, hemos venido reduciendo la morosidad por el no pago de la administración anterior", declaró el presidente Mulino