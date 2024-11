Presidente Mulino aborda los gastos generados por las inclemencias climáticas

Entre las obras mencionadas, destacó la protección de las riberas del río Juan Díaz. En Boquete, se priorizan las reparaciones de la vía de acceso a Jaramillo Arriba, desde la intersección hasta Jaramillo Centro, lo que incluye dragado y la construcción de un puente sobre la quebrada Zumbona. También se llevarán a cabo trabajos de estabilización en la calzada de la vía Palmira, en Bajo Boquete, entre otros.

El mandatario explicó que ya se ha emitido la orden para proceder con intervenciones en los puntos críticos de la Comarca, con el fin de atender las áreas más afectadas.

Presidente Mulino informa los puntos más afectados por el clima

El presidente informó sobre los puntos donde hubieron más personas afectadas fueron: Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Panamá y Veraguas.

“Nos han llegado quejas de por qué se ha estado gastando tanta plata, y el monto es de B/. 156,496,504. Esos millones corresponden a contratos vigentes desde hace tiempo que no les habían pagado y a mí no me gusta estar defraudando a ningún empresario que licite y contrate con el Estado, hemos venido reduciendo la morosidad por el no pago de la administración anterior", comentó el mandatario.