"Es muy positivo que seamos el primer municipio piloto de Antai en transparencia", vicealcaldesa

Meana había acotado que ellos la semana pasada no habían recibido la carta de la Antai, en la que se les solicitaba la publicación de los gastos en detalle, sin embargo al darse a conocer esto, ya trabajan en la presentación de estos gastos y la entidad les envió los formularios.

"Luego de la entrevista el alcalde se comunicó con la directora (Antai) para decirle que no nos había llegado la carta, y así fue, inmediatamente el jueves se nos envió a través de la Dirección de Transparencia la solicitud donde se le solicita a todos los alcaldes y representantes que se publique detalles de estos gastos de movilización y haciendo la investigación con esta dirección nosotros no habíamos tenido estos requerimientos", indicó la vicealcaldesa.

La Dirección de Comunicación, que Meana dirige, le recomendó al alcalde no entrar a discutir sobre la legalidad de la publicación de estos datos y aconsejó proveerlos para demostrar la transparencia con la que trabajan.

"Yo creo que cada uno de los funcionarios somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones y que esto no involucre a la institución y en el caso en el que muy bien preguntas, como comunicadora siempre ha sido mi recomendación, ciertamente la ley no obligaba, por decirlo así, en este sentido de hacer un detalle mínimo, pero sí nosotros como funcionarios no debemos tener temor al escrutinio público y mientras más transparencia haya muchísimo mejor", indicó Meana.

Meana también indicó que en el presupuesto aprobado para el 2022 ellos presentan los gastos de movilización, sin embargo ahora la solicitud les pide que estos gastos sean mejor detallados.

La vicealcaldesa adelantó que la Alcaldía de Panamá sube la ejecución del presupuesto al final de cada mes en la sección de transparencia del Municipio, señalando que tienen hasta el 15 del mes siguiente para hacerlo.