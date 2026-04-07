Panamá Nacionales -

Especialistas inspeccionan el Puente de Las Américas tras incendio

Pasadas las 9:00 a.m. inició una inspección técnica en el Puente de Las Américas para verificar la condición de la estructura, y constatar si hubo afectaciones por el incendio registrado ayer en el área de tanques administrado por la empresa Panama Oils Terminals S.A. (Potsa).