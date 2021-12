Esquema de vacunación para todas las vacunas ha disminuido un 20% producto de la pandemia

Explicó que usualmente, Panamá ha mentido una cobertura de vacunación superior al 80 y 90% para todas las vacunas, especialmente para los niños menores de 1 año y los de edad escolar, incluso en la vacuna contra el papiloma.

“Sin embargo, para este año hemos apreciado en la evaluación, a través de los monitoreos, que la población no ha asistido de manera general, a pesar de que las instalaciones de salud están ofertando las vacunas, las madres de familia, me imaginos que por el temor de poner a los niños en contacto con personas o un área de pacientes con COVID-19 no han querido llevarlos a vacunar”, manifestó.

Frente a esto, aclaró que en cada en cada instalación de salud los pacientes con COVID-19 son manejados en áreas diferentes por lo que no tienen contactos con la población que asistirá a cumplir con el esquema de vacunación completa.

Hizo un llamado a la población en general y en especial a los padres de familia para que asistan con sus hijos a los Centros de Salud para cumplir con el esquema de vacunación.