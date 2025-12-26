Panamá Nacionales -

Estudiantes deberán asistir con el uniforme de su escuela a la Recuperación Académica

El próximo lunes 29 de diciembre inicia el periodo de inscripciones para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), el cual tendrá costo de B/.7.00 por materia. Un total de 85 centros educativos han sido habilitados a nivel nacional, las clases iniciarán el lunes 5 de enero de 2026 y los estudiantes tendrán que asistir con el uniforme de su plantel.