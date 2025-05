Exdiputado José Antonio Domínguez renuncia al Partido Panameñista y pide reingeniería profunda

“Debo aclarar que dentro del partido hay mucha gente buena, muy capaz, con buenos principios y ética. Personas cuya motivación es el país, no el partido ni intereses personales”, señaló.

Sin embargo, fue contundente al afirmar que la dirigencia y las bases siguen dominadas por los mismos actores políticos, lo que impide una renovación real:

“Yo no voy a seguir siendo parte de un partido donde quienes lo lideran y no me refiero solo a la cúpula, también a las bases son los mismos de siempre, haciendo lo mismo. Si no hay una reingeniería profunda, seguirán desprestigiando al partido”, enfatizó.

Miembros del Panameñismo reaccionan a la renuncia de José Antonio Domínguez

Willy Bermúdez, representante y miembro activo del Partido Panameñista, reaccionó este miércoles a la renuncia del exdiputado José Antonio Domínguez, asegurando que el colectivo se encuentra en un proceso de transformación interna.

“El Partido Panameñista está en movimiento, el partido está en renovación. Yo digo que eso es parte de la salud política que deben tener los partidos”, expresó Bermúdez.