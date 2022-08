Expresidenta Mireya Moscoso: Las decisiones son del Presidente

“Yo creo que en este momento se necesita más firmeza, el Presidente tiene que decir esto es y por qué es, explicarle al país el por qué se está tomando estas medidas, pero el Presidente, no quiero criticar a ningún funcionario del Gobierno, pero las decisiones son del presidente, la facultad es del Presidente, es quien tiene la última decisión”, sostuvo Mireya Moscoso en declaraciones al programa Debate Abierto Dominical.

Análisis sobre la corrupción, importación de medicamentos y situación del país

Sobre la mesa única de diálogo, que se instaló tras las protestas y cierres en el país, la expresidenta Moscoso indicó que es necesario involucrar otros sectores del país.

“Se necesita llevar temas, involucrar no solo a los que están sentados en esa mesa, no solo son los que están allí, los industriales, todos los sectores que pagan cuotas también quieren y tienen voz para ver cómo se resuelven estos problemas”, expresó.

Opinó que se espera mucho más de la mesa de diálogo y es necesario que el presidente de la República se involucre más.

Sobre la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, Moscoso de dijo en desacuerdo con esta propuesta.

“No estoy de acuerdo, la edad que se puso ya la mujer ha trabajado, no es que trabajas desde 20 años,, hay personas que están cotizando desde los 18 años, entonces cuando llegan a edad de 56 quieren irse para sus casas tranquilos, aumentar la edad no es bueno”, manifestó.

Por otro lado, descartó la posibilidad de aspirar a una reelección presidencial, “el día que uno baja las escaleras de la Presidencia uno dice cumplí...ese día me dije tengo que apoyar más a mi partido, a las personas que creen en nuestra doctrina, pero no pensar en que puedo volver a ser candidata...me lo han pedido, me han rogado que lo haga y he dicho que no, yo cumplí”, señaló Mireya Moscoso.