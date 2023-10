Expresidenta Mireya Moscoso no defiende formalizar alianza con el Partido Popular

Ante la posible alianza territorial con el Partido Popular, la expresidenta mencionó que no está de acuerdo y sostuvo que lo primordial es buscar el voto para los aspirantes del panameñismo y CD.

"No estoy de acuerdo, así se lo hice saber al señor Blandón (...) Si vamos a pedir votos para los candidatos a diputados y representantes, pero yo no puedo llegar con un popular al lado a donde yo voy a pedir votos para la cabeza de Rómulo", sostuvo la primera presidenta panameña.

Agregó que, de concretarse, no cree que afecte a la alianza actual. Sin embargo, recomienda que no se oficialice.

La expresidenta Mireya Moscoso le hizo saber a @BlandonJose que no está de acuerdo con la alianza parcial territorial de los partidos @panamenistas y @CaDemocratico con el Partido Popular.

"Yo no puedo llegar con un 'popular' al lado a donde yo voy a pedir votos para la cabeza de…

Por su parte, Roux al ser consultado, confirmó que se firmó una alianza parcial territorial con el objetivo de ofrecer mejores opciones para el electorado. No obstante, aún nada se ha formalizado.

"Estamos enfocados en cómo la alianza va a formar en país. Cómo nosotros podemos, como partido político, sumar otras corrientes (...) Porque nos preocupa lo que está viviendo el país".

"Nosotros tenemos un solo candidato presidencial. Lo que hemos venido hablando y dicho públicamente, es en algunos circuitos plurinominales", afirmó Roux al comentar el motivo de la posible alianza.