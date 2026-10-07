FMI recomienda a Panamá mejorar la educación y la lucha contra la corrupción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la solidez de la economía de Panamá y estimó un crecimiento de alrededor del 5% en 2026, aunque recomendó mantener la disciplina fiscal y avanzar en reformas relacionadas con educación, gobernanza y medidas anticorrupción para fortalecer la inversión y el crecimiento del país.

FMI destaca crecimiento de la economía de Panamá

Según el organismo, la actividad económica panameña ha “sorprendido positivamente” durante 2026, impulsada principalmente por el desempeño de los sectores de transporte, logística, turismo y servicios financieros.

El FMI sitúa la inflación ligeramente por encima del 2%, en un contexto marcado por el incremento de los precios del petróleo.

La economía de Panamá está sólida, con un crecimiento estimado de alrededor del 5% y una inflación del poco más del 2% en 2026, y debe mantener la disciplina fiscal, mejorar la educación, la flexibilidad del gasto y las medidas anticorrupción para atraer inversión, indicó este… pic.twitter.com/u170HktvhI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

A mediano plazo, el organismo considera favorables las perspectivas para Panamá y proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 4% y 5%.

Entre los factores que podrían impulsar ese desempeño menciona la inversión relacionada con el Canal de Panamá, las mejoras en conectividad, la expansión de los servicios y una recuperación gradual de la inversión y el crédito privados.

¿Qué riesgos advierte el FMI para Panamá?

Pese a las perspectivas favorables, el FMI identificó factores externos e internos que podrían afectar la confianza y el crecimiento económico.

Entre ellos figuran un menor crecimiento o comercio mundial, desequilibrios fiscales, tensiones sociales, asuntos legales y arbitrajes pendientes relacionados con Cobre Panamá y las concesiones portuarias, además de una eventual reaparición de condiciones de sequía asociadas con El Niño.

En materia fiscal, el organismo destacó el ajuste realizado en 2025, cuando el déficit se redujo al 3.7% del PIB, por debajo del límite de 4% establecido para ese año.

Los datos preliminares, según el FMI, indican que Panamá está encaminado a cumplir con el límite de déficit de 3.5% del PIB para 2026.

El organismo considera que mantener una consolidación fiscal sostenida es importante para reducir la deuda pública, preservar la calificación crediticia y reconstruir las reservas fiscales.

FMI recomienda mejorar educación y fortalecer medidas anticorrupción

Entre los retos estructurales, el FMI señaló la necesidad de implementar reformas para mejorar la educación y las competencias laborales, reducir la informalidad, fortalecer la gobernanza y el entorno empresarial y elevar la calidad de la inversión pública.

El organismo también considera necesario contar con un entorno empresarial más predecible, transparente y basado en reglas para estimular la inversión privada y mejorar la eficacia de las instituciones públicas.

Para alcanzar este objetivo, recomendó fortalecer las medidas anticorrupción, el Estado de derecho y la administración de los incentivos fiscales, como parte de las acciones destinadas a aumentar la confianza de los inversionistas.

FUENTE: FMI