Gobierno Nacional eliminará el control de precios y el subsidio al arroz de primera

El Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la medida busca evitar el gasto del subsidio en un producto que no está disponible en el mercado.

"Estamos acabando con un control (de precios) a un producto que realmente no existe en el mercado. No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad mientras el Gobierno gasta dinero en un subsidio para algo que realmente no está siendo vendido", señaló Moltó. Agregó que el arroz actualmente disponible para los consumidores no corresponde al arroz subsidiado.