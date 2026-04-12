Gran Cita Eucarística 2026 reúne fieles en el Parque Omar

Cientos de fieles católicos se congregaron este domingo en el Anfiteatro del Parque Omar para participar en la Gran Cita Eucarística 2026.

La actividad religiosa reúne a creyentes de distintos puntos del país en un espacio de oración, adoración y encuentro espiritual, en el marco de las celebraciones litúrgicas.

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Durante la jornada, los asistentes participan en momentos de eucaristía, alabanzas y reflexión, fortaleciendo su fe en comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043332761944039893?s=20&partner=&hide_thread=false Fieles católicos participan en la Gran Cita Eucarística 2026 que se desarrolla este domingo en el Anfiteatro del Parque Omar. pic.twitter.com/3vrUju5ctc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Tradición en Panamá

La Gran Cita Eucarística se ha consolidado como uno de los eventos religiosos más importantes para la comunidad católica en Panamá, congregando cada año a cientos de personas.

Ambiente de recogimiento

El evento se desarrolla en un ambiente de respeto y recogimiento, donde familias, jóvenes y adultos se unen en una manifestación pública de fe.