Gran Cita Eucarística 2026 reúne fieles en el Parque Omar

Cientos de fieles católicos se congregaron este domingo en el Anfiteatro del Parque Omar para participar en la Gran Cita Eucarística 2026.
Durante la jornada, los asistentes participan en momentos de eucaristía, alabanzas y reflexión, fortaleciendo su fe en comunidad.
Tradición en Panamá
La Gran Cita Eucarística se ha consolidado como uno de los eventos religiosos más importantes para la comunidad católica en Panamá, congregando cada año a cientos de personas.
Ambiente de recogimiento
El evento se desarrolla en un ambiente de respeto y recogimiento, donde familias, jóvenes y adultos se unen en una manifestación pública de fe.