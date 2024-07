Panamá Nacionales -

Habilitación de diputados suplentes por varios meses genera críticas

Una de las reformas al reglamento de la Asamblea Nacional contempla que los diputados no puedan habilitar a sus suplentes por varios meses, como ocurrió ayer, y no se realicen sesiones a puertas cerradas, o los diputados que no acuden a trabajar se les descuente de su salario.