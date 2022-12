¡HOY! Actividad de navidad gratuita en ciudad de Panamá. 

La Orquesta Sinfónica se fundó el 27 de mayo de 1941 por el Gobierno Nacional y por iniciativa del maestro Herbert de Castro que fue su primer director. Esta aborda un repertorio clásico y tradicional tocando composiciones de artistas de la talla de Mozart, Haydn, Brahms y Beethoven. El grupo musical ya ha tenido variadas presentaciones en lo que va de este mes de diciembre. En su última exhibición que fue el 12 de diciembre, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, iniciaron con la pieza "paseo en trineo" y culminaron la velada navideña; con la pieza "Fa la la la la" Deck the Halls.

En la presentación de esta tarde se espera en el repertorio piezas como Jingle Bells, We wish you a merry christmas y cascabel.

Otras actividades de navidad para hoy

En 5inco Cocina Urbana en Altaplaza Mall se tendrá el 'Pollo Christmas Party' desde las 5:00 p.m. La actividad consta en llevar un juguete nuevo que no requiera batería y el establecimiento brinda un plato de comida y una cerveza gratis.