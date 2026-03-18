Humo tóxico en Chepo: recomiendan usar mascarilla tras incendio en vertedero

Un incendio registrado en el vertedero municipal de Chepo fue controlado en un 95% por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, tras intensas labores para sofocar las llamas.

Los bomberos utilizaron líquido refrigerante para mitigar el fuego, mientras continúan realizando monitoreos en el área ante la posibilidad de que el incendio se reactive.

Alerta por humo tóxico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034228383945507119?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar en un 95% el incendio registrado en el vertedero municipal de Chepo, en Panamá Este.



Tuvieron que utilizar líquido refrigerante para mitigar las llamas y mantendrán monitoreos ante la posibilidad de que se vuelva a incendiar.… pic.twitter.com/TejlfqTpjT — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Debido a la gran cantidad de humo que emana del vertedero, las autoridades recomendaron a los residentes cercanos utilizar mascarillas como medida preventiva para proteger la salud.

Incendio en Los Andes

En paralelo, el martes también se reportó un incendio de masa vegetal en el sector de Los Andes, próximo al área de antenas y el Corredor Norte. El siniestro afectó aproximadamente 10 hectáreas de vegetación.

Según informó Noel Salinas, el incendio fue controlado alrededor de las 9:00 p.m., aunque se mantienen unidades desplegadas en zonas cercanas como Cerro La Cruz y Limajo para evitar nuevos focos.

Las autoridades indicaron que el personal continúa trabajando desde la madrugada en distintos puntos para prevenir la reactivación de incendios y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.