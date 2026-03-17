Reportan incendio de masa vegetal en Los Andes #2, San Miguelito

Moradores de Los Andes #2, en el distrito de San Miguelito, reportan la tarde de este martes un incendio de masa vegetal de grandes proporciones. Se recomienda a los conductores y residentes de las áreas aledañas mantener la precaución debido a la visibilidad reducida por el humo.
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Moradores de Los Andes 2, en San Miguelito, reportan esta tarde un incendio de masa vegetal, por lo que se pide tener precaución en las áreas aledañas.— Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026
Ayer también se registró otro hecho similar en el sector de Tinajitas. pic.twitter.com/GMK3WVgm2p