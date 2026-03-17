Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 17:48

Reportan incendio de masa vegetal en Los Andes #2, San Miguelito

Se recomienda a los conductores y residentes de las áreas aledañas mantener la precaución debido al incendio.

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Reportan incendio de masa vegetal en Los Andes #2.

Ana Canto
Por Ana Canto

Moradores de Los Andes #2, en el distrito de San Miguelito, reportan la tarde de este martes un incendio de masa vegetal de grandes proporciones. Se recomienda a los conductores y residentes de las áreas aledañas mantener la precaución debido a la visibilidad reducida por el humo.

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