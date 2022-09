Huracán IAN no representa peligro para Panamá, prevén efectos indirectos

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Carlos Rumbo, señaló que el huracán IAN no tendrá efectos directos, ni representa un peligro para Panamá , pero aclaró que se prevén algunos efectos indirectos.

“El paso del huracán IAN en el Caribe no representa peligro para Panamá, sin embargo, cada vez que estas tormentas tropicales o huracanes se forman en el Caribe dejan efectos indirectos en toda Centroamérica y Panamá no escapa de la realidad… la temporada de huracanes finaliza el 15 de noviembre y se quiera o no, estos huracanes cuando pasan por el sector del Caribe dejan efectos indirectos en nuestro país.”, señaló Rumbo.