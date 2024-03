IFARHU: Estudiantes que recibieron el PASE-U por error ¿Qué sucederá?

Jairo Zaldívar, director de la sede regional de Panamá Este del IFARHU mencionó a Telemetro Reporta, que aquellos padres de familia que utilizaron todo el pago adelantado en el mes de octubre del Programa PASE-U, debido a un error en el sistema, no recibirán un nuevo desembolso.

Zaldívar también mencionó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) está trabajando para resolver los problemas de acceso en Listo Wallet y aseguró que esperan proporcionar una solución concreta antes del próximo lunes.

image.png AIG anuncia que hizo mejoras para el pago de PASE-U

AIG anuncia mejoras en Listo Wallet para el pago del IFARHU

A eso de las 5:00 p.m. del 29 de febrero, La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) informó a todos los beneficiarios de la Beca Digital PASE-U, que se ha realizado mejoras en la plataforma Listo Wallet en respuesta a las solicitudes de los usuarios debido a problemas experimentados.

Esto se debe a que los usuarios han denunciado que aún no han podido realizar compras de libros, útiles escolares y uniformes para el inicio de clases programado para el próximo lunes, ya que el monto correspondiente no se les ha reflejado en la plataforma o simplemente no han podido acceder.

Se espera que, con los nuevos cambios, los padres de familia puedan acceder sin problemas en los próximos días.