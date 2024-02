Defensoría evalúa abrir queja al IFARHU por la inhabilitación en el acceso al pago de PASE-U

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DefensoriaPan/status/1762968377629282380&partner=&hide_thread=false La Institución Nacional de Derechos Humanos evalúa abrir una queja por la inhabilitación en el acceso al pago. pic.twitter.com/RP4bOu8dZs — Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) February 28, 2024

Madres colonenses denuncian problemas en Listo Wallet para el cobro de PASE-U

Paralelamente, durante horas de la tarde de hoy, 28 de febrero, un grupo de madres de familia acudió a denunciar problemas en la plataforma Listo Wallet para el cobro del PASE-U en la oficina regional del IFARHU en Colón.

Estas madres denuncian que no han recibido el pago correspondiente al año 2023, el cual se anunció su distribución después de las festividades de carnaval. Reclaman que aún no han podido realizar compras de libros, útiles escolares y uniformes para el inicio de clases programado para el próximo lunes, ya que el monto correspondiente no se les ha reflejado en la plataforma.