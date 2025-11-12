Inauguran Laboratorio de Biología Molecular en Chiriquí para fortalecer la investigación agrícola

El Subcentro de Investigación de Alanje, en la provincia de Chiriquí, inauguró su Laboratorio de Biología Molecular, como parte del proyecto de fortalecimiento, equipamiento, instrumentación y remodelación de infraestructura orientado a responder de manera efectiva a los desafíos de la agricultura en Panamá, el cual avanza en su segunda fase.

Con esta obra se busca fortalecer el desarrollo científico mediante investigaciones en materia fitosanitaria, con impacto desde el distrito de Alanje hacia todo el país.

El laboratorio permitirá impulsar el mejoramiento de rubros agrícolas de tierras bajas, como arroz, frijoles, maíz, sorgo, cucurbitáceas y caña de azúcar, además de beneficiar a productores de cultivos de tierras altas, como café, papa y cebolla.

“Este laboratorio se convierte en la principal arma del país para asegurar la producción de arroz ante el destructivo hongo conocido como 'añublo del arroz' y también tendrá un papel crucial en el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del IDIAP. La meta final no es solo curar la enfermedad del cultivo, sino prevenirla, desarrollando plantas de arroz que sean 'inmunes' o muy resistentes al hongo de forma natural, sin necesidad de usar tantos químicos”, destaca la Senacyt.