Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 00:17

Presidente de la FPF y director de Pandeportes reaccionan a clasificación de Panamá al Mundial 2026

Primeras impresiones del presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, y del director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, tras la clasificación de la Selección Nacional al Mundial 2026.

