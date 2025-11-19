Panamá Nacionales -

Presidente de la FPF y director de Pandeportes reaccionan a clasificación de Panamá al Mundial 2026

Primeras impresiones del presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, y del director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, tras la clasificación de la Selección Nacional al Mundial 2026.