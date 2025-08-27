Ingeniería Hos S.A. rehabilitará y ampliará La Joya y La Joyita en 30 meses

Consejo de Gabinete aprueba obras para mejorar seguridad en La Joya y La Joyita

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 95-25, que autoriza la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Gobierno y la empresa Ingeniería Hos S.A., para la rehabilitación de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita , por un monto total de B/.39,865,063.00 y un plazo de ejecución de treinta meses.

El Ministerio de Gobierno indicó que la infraestructura de ambos centros penitenciarios presenta alto grado de deterioro en la estructura de los edificios, sistema sanitario, agua potable y sistema eléctrico, que no cumple con los requisitos mínimos para la correcta resocialización de las personas privadas de libertad. Además, el hacinamiento genera problemas de seguridad y salubridad dentro de las instalaciones.

El proyecto contempla trabajos de rehabilitación y ampliación de la capacidad de alojamiento, lo que permitirá reducir el hacinamiento y mejorar la calidad de vida de los internos, así como las condiciones para el personal administrativo y de seguridad.

El Ministerio también destacó que aportó toda la documentación legal, técnica y financiera, así como las autorizaciones institucionales, cumpliendo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.