Inicia la Feria Nacional de Colón: 11 días de cultura, comida y diversión familiar

Los boletos están a la venta en línea desde la página web https://www.feriapase.com/shop/#/feria-pase/events/2026-FC

Embed - Feria De Colón en Instagram: "¡La magia de la Feria Nacional de Colón ya está aquí! Desliza para revivir los mejores momentos de nuestra gran inauguración. Fue una noche cargada de emoción, orgullo colonense y mucha tradición. En este carrusel verás: • Corte de cinta oficial: El inicio de 12 días inolvidables junto a autoridades y nuestra hermosa Reina 2026. • Orgullo y tradición: Desfiles llenos de color que resaltan nuestra identidad. • Compromiso con la provincia: Momentos destacados de las conferencias de prensa y la visita a los pabellones institucionales. • Zona Libre de Colón: Presentes impulsando el comercio y la cultura de nuestra tierra. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos. ¡Ven a disfrutar del sazón, la música y la alegría que solo Colón puede ofrecer! Lugar: Terrenos de la Feria de Colón. Fecha: Del 8 al 19 de abril. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? ¡Cuéntanos en los comentarios! #feriadecolón #c3 #panamá #moment #colón"