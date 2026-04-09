Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 15:01

Inicia la Feria Nacional de Colón: 11 días de cultura, comida y diversión familiar

La Feria Nacional de Colón se extenderá hasta el 19 de abril, brindando durante 11 días una vitrina única de atracciones.

Inicia la Feria Nacional de Colón 2026.

Inicia la Feria Nacional de Colón 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Esta semana inicia la celebración en la Feria Nacional de Colón, un evento que ofrece a los asistentes actividades culturales, gastronomía representativa de la región y atracciones para toda la familia. La festividad se extenderá hasta el 19 de abril, brindando durante 11 días una vitrina única para emprendedores y empresas líderes del país.

Costo de entrada a la Feria Nacional de Colón

El patronato de la feria ha definido los siguientes precios para el ingreso al recinto:

  • Adultos y menores (desde los 6 años): B/ 2.00
  • Jubilados y niños (hasta los 5 años): B/ 1.00
  • Pase VIP: B/ 6.00 (brinda acceso ilimitado durante todos los días del evento).

Los boletos están a la venta en línea desde la página web https://www.feriapase.com/shop/#/feria-pase/events/2026-FC

Embed - Feria De Colón en Instagram: "¡La magia de la Feria Nacional de Colón ya está aquí! Desliza para revivir los mejores momentos de nuestra gran inauguración. Fue una noche cargada de emoción, orgullo colonense y mucha tradición. En este carrusel verás: • Corte de cinta oficial: El inicio de 12 días inolvidables junto a autoridades y nuestra hermosa Reina 2026. • Orgullo y tradición: Desfiles llenos de color que resaltan nuestra identidad. • Compromiso con la provincia: Momentos destacados de las conferencias de prensa y la visita a los pabellones institucionales. • Zona Libre de Colón: Presentes impulsando el comercio y la cultura de nuestra tierra. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos. ¡Ven a disfrutar del sazón, la música y la alegría que solo Colón puede ofrecer! Lugar: Terrenos de la Feria de Colón. Fecha: Del 8 al 19 de abril. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? ¡Cuéntanos en los comentarios! #feriadecolón #c3 #panamá #moment #colón"
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