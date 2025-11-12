Panamá Nacionales -

Iniciativa busca limitar juramentación de expresidentes en el Parlacen

Una iniciativa para eliminar la posibilidad de que los expresidentes de la República salientes sean juramentados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) al dejar sus cargos, será presentada por el diputado Miguel Ángel Campos, durante la reunión ordinaria de la bancada nacional convocada para este miércoles en la subsede, donde se encuentra presente el expresidente Juan Carlos Varela.