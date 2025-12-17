Panamá Nacionales -

Invasión a Panamá: 36 años después

Han transcurrido 36 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá y hablar de este capítulo de la historia es abrir archivos donde se encuentran casos de denuncias, sanciones, protestas, represión, golpes fallidos y muertes. En esta entrega especial, Zelideth Cortez reconstruye la ruta que condujo a este hecho histórico, recopila testimonios y visita lo que queda de algunos lugares que fueron símbolo del poder militar.