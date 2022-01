José Blandón: Si Cortizo no cambia su estilo de liderazgo nada va a cambiar

“Puede cambiar todo el Gabinete si quiere pero si no cambia él su estilo de liderazgo nada va a cambiar… empezar a mandar, empezar a liderar”.

José Blandón recomienda al presidente Cortizo cambiar su estilo de liderazgo

Para Blandón, la ausencia de Cortizo hace que el país esté prácticamente en anarquía. “No hay quien esté mandando en el país, estamos en anarquía, tú ves que entonces la gente dice no es que la Asamblea es la que está mandando, un diputado hacer por acá, otro diputado hacer por allá, un ministro hace esto, otro ministro hace lo otro, no hay una línea clara, no hay un capitán dirigiendo el barco”.

José Blandón insistió en que aún en el caso que se diera un cambio de Gabinete, si Cortizo no asume el liderazgo no habrá ningún avance en la gestión.

"Si el capitán sigue siendo el mismo, comportándose de la misma manera, nada va a cambiar, aquí quien tiene que cambiar su forma de actuar y asumir el rol para el que corrió, hizo campaña por varios años para ser presidente de la República, bueno presidente ahora lo es, haga su trabajo como presidente de la República, lidere el país", expresó Blandón.