Juan Diego Vázquez niega liderar la bancada Vamos de la Asamblea Nacional.

También se refirió a la conversación que tuvo el presidente José Raúl Mulino con lo jefes de las bancadas de la AN, luego de la escogencia del nuevo director general de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, así como a las declaraciones del presidente en la conferencia de prensa del jueves 5 de septiembre.

"El problema no es que el presidente no coincida con la bancada, es que al no coincidir, insulte. El puede no coincidir, y puede decirlo si quiere", mencionó el exdiputado.

A juicio del exdiputado @JDVasquezGut "las líneas políticas murieron", además de que @vamosporpanama tiene una jefa de bancada y 20 diputados con pluralidad de pensamientos. "Los diputados no se deben a mí ni al Presidente, se deben al país", enfatizó.

"Han querido hacer ver que desde Vamos o desde la bancada estamos peleados con el presidente. No. Yo sí creo, como político y como panameño, que reconozco al presidente Mulino como el líder de este país (...) Porque así lo escogió la gente".

Vásquez indicó que la bancada ha apoyado todas los proyectos de ley presentados por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, recalcó que se sumarán a favor de una iniciativa siempre y cuando esta sea favorable para el país.