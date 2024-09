Juan Diego reacciona a la expresión del presidente Mulino hacia la Bancada Vamos

Vázquez acusa al presidente Mulino de falta de argumentos y ataque a bancada VAMOS

Vázquez criticó duramente a Mulino, afirmando: “Qué lástima, Presidente, que demuestre usted sus pocos argumentos y decida irse al ataque de una bancada que tiene posiciones firmes que usted debe respetar, no compartir, en todos los casos”. El exdiputado también agregó: “Quien te ataca no sabe cómo contra argumentar y en eso ha caído usted hoy”.

Mulino responde a VAMOS tras rechazo a Dino Mon como director de la CSS

Estas críticas surgen tras los comentarios del presidente Mulino en respuesta a la posición de la bancada de VAMOS, que decidió votar en contra de la ratificación de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social (CSS). En la conferencia, Mulino se refirió a los miembros de la bancada de VAMOS diciendo: "Estos chiquillos, que no habían nacido, que me salgan con esos argumentos… se ve que se están copiando del de al lado".

El presidente lamentó la actitud de la bancada y cuestionó la autoridad de la diputada Janine Prado, jefa de la bancada, al recordar que ella evocó expresiones de Mon del año 2005. Mulino comentó que Prado “no había nacido, yo creo, en el 2005 para tener un juicio de valor sobre eso hoy día”.

Este enfrentamiento destaca las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, reflejando una discordia significativa en torno a la gestión y ratificación de altos cargos en el país.