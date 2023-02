¡La historia se repite! denuncian que no consiguen citas en la CSS

Usuarios denuncian que al realizar llamadas al 199 número del call center de la Caja del Seguro Social CSS , no reciben respuestas para realizar sus citas. Una de las denuncias más recientes es de una usuaria, que afirma haber llamado por tres días consecutivos. La mujer aseguró que al responder los trabajadores de la institución médica, "estaban riéndose y conversando".

"Me parece una total falta de respeto con el asegurado ya que uno tiene con esfuerzo su dinero, para pagar las cuotas del seguro". fueron las palabras de la ciudadana al realizar su denuncia en el noticiero matutino de @Treporta.

https://twitter.com/TReporta/status/1621473529337155585 Usuaria de la @CSSPanama denuncia haber llamado a la línea 199 en reiteradas ocasiones y durante tres días seguidos para sacar una cita, pero no logró ser atendida. #TReporta pic.twitter.com/7rftpctljP — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2023

Este no es el único caso donde se afirma que no responden en el call center. Otros usuarios comentaron en la cuenta de Twitter sus evidencias, donde se puede observar que en repetidas ocasiones han realizado sus llamadas y no encuentran respuesta alguna.

Medicamentos que no tienen en la Policlínica J.J. Vallarino según asegurados

Fusidin.

Colágeno.

Perindopril.

Ibersatán.

Amlodipina.

Fueron los nombres de los medicamentos que anotaron los usuarios, al tablero de denuncias de telemetro Reporta esta mañana desde la Policlínica J.J Vallarino.