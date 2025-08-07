Panamá Nacionales -

Lago de Río Indio: Dudas y certezas del proyecto

Desde hace 90 años se comenzó a hablar del proyecto del lago de Río Indio, pero ¿qué piensan los ciudadanos que serán impactados por este proyecto?. Unas 2,500 personas viven en el área que quedará sumergida bajo el lago, cuyas aguas cubrirán 733 casas. Bajo las aguas también quedarían 41 negocios y 10 escuelas. El censo del Canal de Panamá, que permitirá preparar el plan de reasentamiento junto a las comunidades, cerró el pasado 30 de abril. Para conocer la respuesta el equipo de Telemetro Reporta se trasladó hasta la región y en esta tercera entrega especial le contamos lo que opina la gente.