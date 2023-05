Locales: ¿Cuántos han sido sancionados por ruido este 2023?

La Alcaldía de Panamá reitera a los ciudadanos que desde las 6:00 a.m. hasta las 9:59 p.m., los decibeles no deben pasar de 60 y de las 10:00 p.m. a las 5: 59 a.m. de 50 db.

image.png

Locales: Sanciones por ruido excesivo

Según el Municipio de Panamá las sanciones van de cincuenta a dos mil dólares, (por primera vez y el doble si es reincidente).

Como ciudadano es importante que esté en su conocimiento, que el Acuerdo Municipal 141 faculta a la Policía Nacional, a los oficiales de cumplimiento y a los Vigilantes Municipales para velar por el fiel cumplimiento de esta norma.