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LPF al Día: Veraguas United y CAI empataron, mientras el DAU inició una nueva temporada con ilusión

El Veraguas United y el Club Atlético Independiente (CAI) empataron 1-1 en el inicio de la Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el Estadio "Toco" Castillo. Por su parte, el expreso azul Arabe Unido de Colón (DAU) volvió a reunir a su afición en el Estadio Armando Dely Valdés de Colón, para iniciar una nueva temporada cargada de ilusión y esperanza por sumar otra estrella.