Mantienen detención provisional a exfuncionaria del Órgano Judicial

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mónica Barrios, decidió este martes 26 de agosto mantener la medida cautelar de detención provisional a una exfuncionaria del Órgano Judicial (OJ), imputada por delitos de delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos, dentro del caso conocido como Operación Damasco.

La defensa técnica solicitó sustituir la detención por retención domiciliaria, brazalete electrónico y prohibición de salida del país; sin embargo, la jueza Barrios negó la petición al considerar que se mantienen las circunstancias que motivaron la medida inicial.

Exfuncionaria es vinculada en caso Damasco

image

Según el tribunal, los riesgos procesales y el peligro para la comunidad no han variado, por lo que la detención provisional sigue siendo necesaria. Además, un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) concluyó que, tras la entrevista médica, la imputada está en condiciones de continuar bajo esta medida.

En la audiencia, realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Leroy Ibarra, mientras que la defensa particular fue ejercida por la abogada Kathia Quiel Carreira.

La defensa anunció la presentación de un recurso de apelación, el cual será resuelto el próximo 5 de septiembre a las 2:00 p.m. en la sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La investigación contra la exfuncionaria se remonta a octubre de 2018, en el marco de la operación Damasco, un proceso que busca desarticular redes vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva y la administración pública.