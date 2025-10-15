Panamá Nacionales - 15 de octubre de 2025 - 13:10
Médicos aspirantes a internado piden asignar fondos para obtener plazas
Médicos aspirantes a internado que fueron excluidos del sistemas, llegaron a la Asamblea para solicitar que se concedan traslados de partidas, ya que se enfrentan a una situación injusta en el sistema de asignación de plazas, al excusarse que no hay dinero. La diputada Yamireliz Chong explicó que se ha conformado una comisión de investigación, que ayudará a identificar el problema.