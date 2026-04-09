Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 08:46

Metro de Panamá: desalojan tren en Línea 2 por incidencia técnica

Desalojan tren en la Línea 2 del Metro de Panamá por una incidencia técnica en la estación Hospital del Este. El servicio continuó normal.

Metro de Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una incidencia técnica registrada la mañana de este jueves obligó al desalojo preventivo de un tren en la estación Hospital del Este de la Metro de Panamá Línea 2.

De acuerdo con el informe oficial, la medida se tomó como precaución para garantizar la seguridad de los usuarios.

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Tras el incidente, el tren fue trasladado hacia patios y talleres, donde será sometido a las evaluaciones correspondientes para determinar la causa de la falla.

Servicio continuó con normalidad

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A pesar de la situación, el servicio en la Línea 2 se mantuvo operativo y no fue necesario suspender las operaciones. Las autoridades destacaron que la respuesta fue inmediata, lo que permitió evitar mayores afectaciones a los usuarios del sistema.

El Metro reiteró su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de los pasajeros ante este tipo de situaciones.

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