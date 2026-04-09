Metro de Panamá: desalojan tren en Línea 2 por incidencia técnica

Una incidencia técnica registrada la mañana de este jueves obligó al desalojo preventivo de un tren en la estación Hospital del Este de la Metro de Panamá Línea 2.
Metro de Panamá: Tren fue retirado para revisión
Contenido relacionado: Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible
Tras el incidente, el tren fue trasladado hacia patios y talleres, donde será sometido a las evaluaciones correspondientes para determinar la causa de la falla.
Servicio continuó con normalidad
A pesar de la situación, el servicio en la Línea 2 se mantuvo operativo y no fue necesario suspender las operaciones. Las autoridades destacaron que la respuesta fue inmediata, lo que permitió evitar mayores afectaciones a los usuarios del sistema.
El Metro reiteró su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de los pasajeros ante este tipo de situaciones.