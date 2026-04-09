Metro de Panamá: desalojan tren en Línea 2 por incidencia técnica

Una incidencia técnica registrada la mañana de este jueves obligó al desalojo preventivo de un tren en la estación Hospital del Este de la Metro de Panamá Línea 2 .

De acuerdo con el informe oficial, la medida se tomó como precaución para garantizar la seguridad de los usuarios.

Metro de Panamá: Tren fue retirado para revisión

Contenido relacionado: Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

Tras el incidente, el tren fue trasladado hacia patios y talleres, donde será sometido a las evaluaciones correspondientes para determinar la causa de la falla.

Servicio continuó con normalidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/2042222574814294236&partner=&hide_thread=false #MetroInforma

Más temprano, se registró una incidencia técnica con un tren en la estación Hospital del Este de la Línea 2.



Como medida preventiva, el tren fue desalojado y posteriormente retirado hacia patios y talleres para su revisión.



El servicio en la línea continuó… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) April 9, 2026

A pesar de la situación, el servicio en la Línea 2 se mantuvo operativo y no fue necesario suspender las operaciones. Las autoridades destacaron que la respuesta fue inmediata, lo que permitió evitar mayores afectaciones a los usuarios del sistema.

El Metro reiteró su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de los pasajeros ante este tipo de situaciones.