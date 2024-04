Metro de Panamá: ¿Extenderán los horarios de atención?

El Metro de Panamá destacó que, a pesar de la gran afluencia de usuarios que recibe diariamente en la Línea 1, no está contemplada una extensión de horarios en horas de la noche. Esto se debe a que el servicio de Mi Bus puede complementar la facilidad del transporte entre las 10:00 p.m. y 11:00 p.m.

En ambas líneas, tanto la 1 como la 2, el horario de atención se brinda desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. a los sábados y 7:00 a.m. a 10:00 p.m. los domingos.