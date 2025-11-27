MiAmbiente cierra temporalmente sendero por caída de árboles

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó que el acceso al reconocido sendero Los Quetzales, ubicado en la provincia de Chiriquí, permanecerá cerrado temporalmente a partir de este jueves 27 de noviembre, luego del colapso de seis árboles que obstruyen el paso y representan un riesgo para los visitantes.

Según la entidad, personal técnico ya se encuentra en la zona realizando labores de corte, despeje y limpieza de los puntos afectados, con el fin de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el uso público.

MiAmbiente realiza trabajos de limpieza

El acceso al sendero Los Quetzales, en la provincia de Chiriquí permanecerá cerrado temporalmente desde este jueves 27 de noviembre, debido al colapso de seis árboles, lo que mantiene obstruido el paso y representa un riesgo para los visitantes.@MiAmbientePma detalla que… pic.twitter.com/RFcVsMpsHg — Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025

MiAmbiente añadió que una vez culminen los trabajos y se evalúe que el sendero es seguro nuevamente, se comunicará oportunamente la fecha de reapertura para los turistas y senderistas que frecuentan este atractivo natural.

El sendero Los Quetzales es uno de los recorridos ecoturísticos más visitados de la región, por lo que las autoridades reiteran a la población seguir los canales oficiales para mantenerse informados sobre su reapertura.