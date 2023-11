"Nos vemos en las calles, no al contrato minero. no a la minería", culmina el mensaje del grupo colectivo. "Nos vemos en las calles, no al contrato minero. no a la minería", culmina el mensaje del grupo colectivo.

Tenemos un objetivo en común que ha quedado claro en las calles. El objetivo es que Panamá quede libre de minería a cielo abierto. Queremos que se logre de manera real efectiva y para siempre. pic.twitter.com/wBwgGPGX65 — Sal De Las Redes (@Saldelasredespa) November 2, 2023

Mientras tanto, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) continúa con las protestas a nivel nacional y el cierre de carreteras importantes. No se descarta que más grupos se unan al llamado a huelga.